أمير قطر يصل الرياض للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والوفد المرافق له إلى الرياض، أمس السبت، للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وكان في استقباله في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، ومعالي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني ، وسفير المملكة لدى قطر عبدالله بن عبدالعزيز العيفان وسفير دولة قطر لدى المملكة الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض اللواء طيار ركن محمد بن علي العواجي ، ومندوب عن المراسم الملكية.