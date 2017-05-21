رئيس أذربيجان يصل الرياض للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

وصل رئيس أذربيجان الهام علييف، والوفد المرافق له إلى الرياض أمس السبت، للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وكان في استقباله في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض اللواء طيار ركن محمد بن علي العواجي والسفير السعودي لدى جمهورية أذربيجان مساعد ابراهيم السليم وسفير جمهورية أذربيجان راسم رضايف ومندوب عن المراسم الملكية.