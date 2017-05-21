الرميان يوضح خطة «صندوق الاستثمارات» في الخارج - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أوضح العضو المنتدب لصندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، أن الصندوق سيضخ أموال في الخارج بعدد من المدن الاستثمارية العالمية، مشيرا إلى إعداد خطط طموحة للاستثمار الخارجي بشكل تدريجي.

وقال الرميان، خلال مؤتمر لكبار المسؤولين التنفيذيين لشركات سعودية وأمريكية، يُعقد بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض: «إن الصندوق سيستثمر أيضا محليا في مشاريع لتطوير الصناعات بما ينسجم مع الإصلاحات الاقتصادية».

ويبلغ إجمالي أصول الصندوق نحو 183 مليار دولار أمريكي، وفق تقديرات وتوقعات، وأكثر من 90% من محفظته الحالية داخل المملكة، معظمها في شكل حصص بشركات شبه حكومية.