رئيس بنين: القمة العربية الإسلامية الأمريكية مهمة لأنها تأتي في المكان المناسب - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

وصف رئيس بنين تالون باتريس، القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي ستعقد اليوم الأحد، في الرياض بأنها قمة في غاية الأهمية لأنها قمة تأتي في الوقت المناسب والمكان المناسب.

وقال باتريس في تصريح خاص لوكالة الأنباء السعودية: «إن المملكة وأمريكا دولتان كبيرتان في العالم ، لذا فإن حضوري مع الرؤساء العرب والمسلمين ومجموعة من الرؤساء الأفارقة للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية لا شك أنه سيوصلنا للأهداف المنشودة والتي من أبرزها تطبيق الأمن والسلام».

وأضاف: «أن هذه الزيارة هي الثانية إلى المملكة منذ أن توليت مهام الرئاسة في جمهورية بنين، ورأيت أن المملكة بلد كبير له قيادة مثالية لذلك سنعمل معهم سوياً حتى نرفع مستوى الأمن والسلام في العالم.. إن المملكة دولة مهمة لها قيادة رشيدة على رأسها ‏خادم الحرمين الشريفين الذي يبذل جهوداً كبيرة في مجال حفظ الأمن والسلم ومكافحة الإرهاب الذي يعاني منه الجميع ، لذا سنسعى للتعاون فيما بيننا لحفظ الأمن ومكافحة الإرهاب الذي انتشر في كثير من بلدان العالم».

وأعرب رئيس بنين عن الشكر والعرفان إلى حكومة المملكة وشعبها على كرم الضيافة وحسن الاستقبال ، متمنيا تكرار مثل هذه الزيارة .