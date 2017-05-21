القوات الليبية تسيطر على مواقع جديدة ببنغازي - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

أكد المصدر المسؤول في الجيش الليبي الرائد فضل الحاسي، السيطرة على سوق العرب وأكاديمية الدراسات العليا بمنطقة الصابري ببنغازي، إضافة إلى تفكيك 38 دانة من قبل الهندسة العسكرية التابعة للقوات الخاصة.

وأضاف الحاسي، أن طائرات سلاح الجو قصفت أمس السبت، مواقع للجماعات الإرهابية في منطقتي الصابري وسوق الحوت، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بإغلاق الطرق المحاذية لمحاور القتال الممتدة من جزيرة دوران رأس عبيدة إلى جزيرة دوران حي السلام، بالإضافة إلى إغلاق الطريق المؤدي لمستشفى الجلاء، وذلك لتسهيل حركة سيارات الإسعاف.