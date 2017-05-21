بالصور.. شباب يرممون مقبرة القيم في الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر عدد من الشباب أثناء ترميمهم مقبرة القيم بمحافظة الطائف أمس السبت، معربين عن شكرهم للشباب لتنظيفهم المقابر بعد الأضرار التي لحقت بها جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت الطائف.

يذكر أن أمين أمانة محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، وجه بتنظيف مقبرة القيم وترميمها، وبادر بتنفيذ التوجيه شركة أبو ريتش للنظافة، والتي أرسلت عددا من العمال والمشرفين لأداء المهمة، وساعدهم عدد من شباب المنطقة.