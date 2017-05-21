وزير الخارجية المغربي يصل الرياض للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، والوفد المرافق له إلى الرياض أمس السبت، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي بالرياض معالي سفير خادم الحرمين الشريفين بالمملكة المغربية الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجه، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق، ونائب سفير المغرب القائم بالاعمال لدى المملكة سعيد حال ومندوب عن المراسم الملكية .