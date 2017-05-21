المخلافي: إطلاق الحوثي صاروخا على المملكة يوم زيارة ترامب يكشف نواياهم الخبيثة - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أكد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، أمس السبت، أن إطلاق ميلشيا الحوثي، صاروخاً باليستياً نحو أراضي المملكة يوم زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرياض مؤشر واضح أنها لا تسعى للسلام ولا تؤمن به.

وقال المخلافي، خلال استقباله في السفارة اليمنية بالرياض، مساعد وزير الخارجية الأمريكي ستيوارت جونز، إن «الحوثيين يحاصرون المدن اليمنية ويعتدون على المملكة، ويقومون بتهديد الملاحة الدولية في باب المندب وجنوب البحر الأحمر».

وأضاف: «أن الحكومة اليمنية التي كانت ولا تزال تدعم جهود الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام إسماعيل ولد الشيخ، لم تغير موقفها الهادف لتحقيق سلام كامل يستعيد الدولة وينهي معاناة الشعب اليمني وفقاً للمرجعيات الثلاثة المتفق عليها».