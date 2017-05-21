قراقع يطالب بوقف التعتيم الإسرائيلي على أخبار المضربين‎ عن الطعام - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عيسى قراقع، أمس السبت، بوقف التعتيم الإسرائيلي على أخبار المعتقلين المضربين عن الطعام، وأوضاعهم الصحية.

وقال قراقع، في بيان له، إن إسرائيل تحاول أن تخفي الحقائق حول ما يجري بحق المعتقلين المضربين عن الطعام، منذ 34 يوماً، محملا إسرائيل المسؤولية عن حياة المعتقلين، خاصة أن بعضهم توقف عن شرب الماء منذ أيام.

ويواصل نحو 1500 معتقل فلسطيني، إضرابهم عن الطعام، منذ 17 أبريل الماضي، مطالبين مصلحة السجون الإسرائيلية بتحسين ظروفهم الحياتية، بقيادة مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، المعتقل منذ عام 2002، والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة 5 مرات، لإدانته بقتل إسرائيليين في انتفاضة 2000.