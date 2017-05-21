 رئيسة وزراء بنغلاديش تصل الرياض للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

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رئيسة وزراء بنغلاديش تصل الرياض للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية

رئيسة وزراء بنغلاديش تصل الرياض للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية
علي العنزي(صدى):

وصلت الشيخة حسينة واجد، رئيسة الوزراء بجمهورية بنغلادش الشعبية والوفد المرافق لها إلى الرياض، مساء أمس السبت، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية.
وكان في استقبالها في مطار الملك خالد الدولي بالرياض وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بنغلاديش عبدالله بن حجاج المطيري ، وسفير جمهورية بنجلاديش لدى المملكة غلام موشي، ومندوب عن المراسم الملكية.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 26652 ] نشر منذ 21 دقيقة

حياها الله ,,

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