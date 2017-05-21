بالفيديو.. مواطن يعثر على مفاجأة داخل صندوق اشتراه من «الزل» بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق عثور مواطن على 50 ألف ريال داخل صندوق قام بشرائه بجانب مجموعة من المقتنيات في سوق الزل بمدينة الرياض.

ونشر مصور الفيديو، المقطع على صفحته الشخصية بموقع انستغرام، مشيرا إلى أن المواطن حاول العثور على صاحب المبلغ لكنه لم يجده، فذهب إلى أحد الشيوخ ليسأله عما يصنعه به فطلب منه أن يحتفظ بالمبلغ لمدة عام، وإذا لم يظهر صاحبه خلال تلك المدة، يحق له التصرف فيه.