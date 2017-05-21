 بالفيديو.. مقيم يصطاد ضبا باستخدام المياه - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. مقيم يصطاد ضبا باستخدام المياه

بالفيديو.. مقيم يصطاد ضبا باستخدام المياه
عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمقيم فليبيني يحاول اصطياد ضبا باستخدام المياه في أحد المناطق الصحراوية.
وأظهر الفيديو، المقيم الفلبيني وهو يقوم بتعبئة مياه في برميل للزبالة ويضعه في صندوق سيارته الخاصة ليذهب به إلى الصحراء، ويفرغ مياه البرميل في إحدى الحفر، وأكد مصور الفيديو أنه تتبع الفلبيني للتأكد من اصطياده ضبا، مشيرا إلى أنه نجح في إخراج الضب حياً.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 26652 ] نشر منذ 55 دقيقة

علمته الصحراء صيد الضب وأكله ,,,

[ عدد التعليقات: 26652 ] نشر منذ 36 دقيقة

لاتخوفينه يا اسومه بهاالصور ، وبعد معها تنين ،،،

,,, راح يهرب لفلبين على رجليه ,,,,,,

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