بالفيديو.. مقيم يصطاد ضبا باستخدام المياه - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمقيم فليبيني يحاول اصطياد ضبا باستخدام المياه في أحد المناطق الصحراوية.

وأظهر الفيديو، المقيم الفلبيني وهو يقوم بتعبئة مياه في برميل للزبالة ويضعه في صندوق سيارته الخاصة ليذهب به إلى الصحراء، ويفرغ مياه البرميل في إحدى الحفر، وأكد مصور الفيديو أنه تتبع الفلبيني للتأكد من اصطياده ضبا، مشيرا إلى أنه نجح في إخراج الضب حياً.