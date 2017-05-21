جهود يمنية من أجل إعادة تشغيل القطاعات النفطية - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

التقى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، أمس السبت، وكيل وزارة النفط والمعادن في الحكومة اليمنية المهندس شوقي المخلافي.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، فقد تم خلال اللقاء اطلاع نائب الرئيس اليمني على الجهود المبذولة من قبل وزارة النفط والمعادن اليمنية لتشغيل القطاعات النفطية المختلفة، بعد أن تسبب الانقلابيين في توقفها لأكثر من عامين، وجهود إعادة الإنتاج والتصدير وتهيئة المنشئآت الغازية وتوفير الحماية اللازمة للحقول وللمنشآت الحيوية.

ووجه المسؤول اليمني الوحدات العسكرية بمختلف المناطق القيام بدورها في الحفاظ على مقدرات الوطن الاقتصادية والحرص على تأمينها، مؤكداً أن الحكومة اليمنية تولي القطاع النفطي اهتماماً كبيراً باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.