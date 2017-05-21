 نائب رئيس الوزراء بتركمانستان يصل الرياض للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

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نائب رئيس الوزراء بتركمانستان يصل الرياض للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية

نائب رئيس الوزراء بتركمانستان يصل الرياض للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية
علي القحطاني(صدى):

وصل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في تركمانستان رشيد ميريدوف، والوفد المرافق له إلى الرياض أمس السبت، للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الامريكية .
وكان في استقباله في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض اللواء طيار ركن محمد بن علي العواجي والسفير السعودي لدى تركمانستان خالد بن فيصل السحلي وسفير تركمانستان لدى المملكة اوراز محمد تشاريف ومندوب عن المراسم الملكية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 26652 ] نشر منذ 1 ساعة

حياه الله ,,,

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