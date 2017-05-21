مستشفى الملك فهد تطلق خدمة جديدة تسهيلا على المرضى - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

أطلق مستشفى الملك فهد بالباحة ممثلاً بقسم التقارير الطبية والصحة الإلكترونية خدمة إرسال التقارير الطبية عبر البريد الإلكتروني، كخطوة تطويرية تواكب خطوات التحول الإلكتروني بالمستشفى لجميع التعاملات والتي تهدف إلى التسهيل على المراجعين والمرضى والجهات الحكومية ومحتاجي الخدمة بوجه عام، وتوفير الوقت والجهد على المرضى من المواطنين والمقيمين.

وتتمثل الخدمة الجديدة باستقبال طلبات التقارير الطبية لكافة المراجعين والمرضى إلكترونياً عبر بريد قسم التقارير الطبية الإلكتروني «abt-kfh-mr@moh.gov.sa» ويتم التعامل مع الطلب ومتابعته من خلال موظفي القسم، وبعد الانتهاء من إعداد التقرير بشكل رسمي يقوم القسم بإرساله لطالب الخدمة عبر البريد الإلكترون، ويمكن لكل طالب خدمة مراجعة قسم التقارير الطبية واستلام التقرير الطبي الورقي إن رغب في ذلك.