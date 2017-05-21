حرم أمير الرياض ترعى حفل تخريج الدفعة 53 من طالبات جامعة الملك سعود - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

رعت الأميرة نورة بنت محمد بن سعود حرم أمير منطقة الرياض، مساء أمس السبت، تخريج 4635 طالبة من طالبات “الدكتوراه، والزمالة والماجستير، والدبلوم العالي، والبكالوريوس” من جميع التخصصات للدفعة 53 للعام الدراسي 1437-1438هـ لجامعة الملك سعود، وذلك بالمسرح الرئيسي بالمدينة الجامعية للطالبات.

وجرى خلال الحفل استعراض مسيرة أعضاء هيئة التدريس تتقدمهن وكيلة عمادة شؤون الطلاب لشؤون الطالبات ، ثم مسيرة الخريجات من درجة الدكتوراه البالغ عددهن 79 ودرجة الزمالة 8 خريجات و966 خريجة لدرجة الماجستير و3308 طالبة متفوقة لدرجة البكالوريوس.

والقيت كلمة مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر والتي هنأ فيها الطالبات على هذا التخرج متمنيًا لهن حياة عملية موفقة للمساهمة في بناء هذا الوطن المعطاء، ثم ألقت كلمة الخريجات التي عبرن فيها عن سعادتهن بهذه اللحظات ، معربات عن شكرهن وامتنانهن لكل يد أسهمت في وصولهن لأعتاب الانطلاق للحياة العملية بحماس وتفاؤل بغد مشرق متألق يضعن من خلاله كامل خبراتهن ويبدعن في تطويره لنهضة وطنهن وتنميته.

بعد ذلك شاهد الجميع الفيلم الوثائقي بعنوان «حلم» عن مسيرة جامعة الملك سعود.

بعدها ألقت وكيلة عمادة القبول والتسجيل الدكتورة هدى بنت محمد المرشد كلمة أعلنت من خلالها عن أعداد الخريجات في الدرجات العلمية كافة، وباركت للخريجات والأهالي حصاد غراس الجد والعمل والسهر والمثابرة ، متمنية لهن التوفيق في مسيرتهن القادمة ، العلمية والمهنية والأسرية ، معلنة بعد ذلك أعداد الخريجات والنتائج تبعًا للأقسام.

وفي ختام الحفل قامت صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بتسليم الشهادات للطالبات المتفوقات.