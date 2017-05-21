الرئيس المصري يستقبل رئيس بوركينا فاسو ورئيس طاجيكستان بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أمس السبت، بمقر إقامته فى الرياض رئيس بوركينا فاسو روك مارك كابوريه، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير علاقات التعاون الثنائية بين البلدين ، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الأفريقية والتحديات المشتركة.

كما استقبل الرئيس المصري بمقر إقامته رئيس طاجيكستان إمام على رحمان، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين ، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .