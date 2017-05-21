 حفرة مجاري تتسبب في انقلاب سيارة - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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حفرة مجاري تتسبب في انقلاب سيارة




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