«العصيمي»: حركة النقل ستعود لوضعها الطبيعي غدًا الأحد - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعين حملة ضد وزارة النقل عيق حدوث عطل في حركة النقل الخارجي هذا العام، والذي تسبب في تأخير الاستعلام عن النتائج.

وأوضح المتحدث الرسمي بوزارة التعليم مبارك العصيمي، أن المشكلة ليست عامة، بل في أيقونة الاستعلام فقط، مشيرًا إلى أن المستاء من الحركة هو الذي لم يُنقل، لافتًا إلى أن الأمور ستعود إلى وضعها الطبيعي غدًا الأحد، والحديث عن أن الحركة فشلت كلام خارج عن العمل الفني.

وأضاف العصيمي، في مداخلة مع ” إم بي سي ” بأن 85 % من المعلمين والمعلمات مستقرون، وأن 15 % هم من تقدموا على الحركة فقط، وتم تلبية رغباتأكثر من 23 ألفًا.

وجاء حديث ” العصيمي ” وسط مطالبات بإعادة الحركة إلى سابق عهدها، إلى نظام تكامل؛ وذلك بعد أن فشل نظام ” نور ” في أول اختبار له.

وكانت حركة العام الحالي انخفضت بما نسبته 50 % عن حركة العام الماضي، التي لبت رغبات 60 %؛ إذ تعد ثاني أكبر حركة نقل في تاريخ الوزارة؛ إذ بلغ عدد من شملتهم 72٫135 معلمًا ومعلمة، وبلغ عدد المنقولين فيها 34797 معلمًا بنسبة 55.6 %، و37392 معلمة بنسبة 64.84 %، بينما بلغ لَمّ الشمل 176.