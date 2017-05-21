الدفاع المدني بجدة: تحرير يد طفلة من «فرامة لحم» - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تمكن فريق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة، اليوم السبت، من تحرير يد طفلة بعد أن علقت داخل فرامة لحم لمدة عشرين دقيقة في غرفة عمليات مستشفى الملك فهد بجدة.

تلقيت فرقة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، بلاغاً من ذوي الطفله، بأن طفلتهم علقت يدها بفرامة لحم، وعلي الفور تحرك الفرق، وتم تمرير البلاغ للمركز الوطني للعمليات المشتركة الذي بدوره مرر البلاغ لهيئة الهلال الأحمر، حيث انتقلت فرق الإنقاذ لمنزل الطفلة.

ومع الوصول كانت الحالة حرجة فاستدعى نقلها عن طريق الهلال الاحمر إلى مستشفى الملك فهد بجدة، حيث تم إبلاغ المستشفى بالحالة، ومع وصول فرق الإنقاذ بمعية الطفلة مع الهلال الأحمر، جهز طاقم الإنقاذ من قبل المعنيين في مستشفى الملك فهد بالملابس الطبية المعقمة بعد أن أدخلت الطفلة مباشرة لغرفة العمليات.

وشارك فريق من إنقاذ الدفاع المدني الأطباء بغرفة العمليات وقد تعامل فريق الانقاذ مع الحالة بمراقبة طبية من قبل الطاقم الطبي للمستشفى وبعد عشرين دقيقة من العمل أعلن طاقم الانقاذ أن المهمه قد انتهت وتحرير يد الطفلة ليتسلم الطاقم الطبي دوره في ترميم الجراح وإيقاف نزيف الدم وتخفيف الآلام.