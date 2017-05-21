ميزة جديدة من واتس آب خلال أيام - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

يعتزم واتس اب إطلاق خدمة جديدة تتيح للمستخدمين تثبيت محادثات معينة في أعلى القائمة، حتى يسهل الرجوع إليها.

ومن المتوقع أن يبقي التحديث على المحادثات المهمة المختارة في الأعلى، حتى وإن وردت عدة رسائل من المحادثات الأخرى.

وأوضح المصدر أن التحديث تم إطلاقه لفائدة مستخدمي أجهزة أندرويد، في مرحلة أولى، وسيكون بوسعهم أن يستفيدوا منه في غضون الأيام القليلة المقبلة.