ابراج ينجحون بكل ما يقومون به.. هل أنت من بينها؟ - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

البشر عادة يضعون لأنفسهم مجموعة من الأهداف لتحقيقها خلال مراحل مختلفة من حياتهم. هذه الأهداف تختلف بشكل جذري فبعضها طموح للغاية وبعضها بسيط ولكنها كلها مؤثرة بالنسبة للشخص المعني.

وبما أن الأهداف تختلف فإن المقاربات لتحقيقها تختلف أيضاً وعليه هناك معايير مختلفة يتم إعتمادها لتصنيف ما إن كان هذا الشخص قد نجح بالفعل أم لا. ولكن هناك فئة تتجاوز كل هذه الإختلاف وتحقق النجاح في كل شيء وفق كل المعايير.

هؤلاء يملكون خصال مميزة ساعدتهم على النجاح، فهم يعملون بجد، يتأقلمون بسرعة، يملكون عقلية حل المشاكل لا خلقها وبطبيعة الحال لا يستسلمون.

فمن هي الأبراج التي تنجح في كل شيء؟

الحمل (21 آذار – 19 نيسان)

من المنطقي أن يكون الحمل ضمن الأبراج التي تنجح في كل ما تقوم به، فهذا البرج يولد وهو يعرف ما الذي يريده وما الذي عليه القيام لتحقيقه. الحمل من الأبراج التي تريد ان تتفوق في كل شيء وهذا قد يتحول الى هوس في مرحلة ما. دائماً هناك المزيد من الأهداف والأحلام، فان تم النجاح في مرحلة ما فالبرج هذا يحدد مجموعة جديدة من الاهداف. من المعروف بان الحمل يملك تصميماً خارقاً وعليه فهو لا يمانع حتى البدء من الصفر مهما تقدم بالسن وسيعمل جاهداً وسيحقق ما يريده. النجاح في كل شيء هو نتيجة منطقية وحتمية لكون الحمل من الابراج التي تعمل بجد.

الأسد (23 تموز – 22 آب)

الأسد قائد بالفطرة والجرأة التي يملكها تجعله يتولى زمام الأمور دائماً. بالنسبة اليه يجد متعة وسعادة بأن يكون قائد هذه المجموعة أو تلك كما أنه يؤمن بأن قناعته هي السبيل الوحيد لتحقيق النجاح. ما يجعله ينجح في كل شيء هو انه بينما الجميع يغرق في المشاكل يكون هو الوحيد الذي يبادر الى حلها. الامر هذا يرتبط بالثقة العالية بالنفس وبالحدس الذي يملكه وبواقع انه لا يخشى المخاطرة.

الميزان (23 أيلول – 22 تشرين الأول)

خلافاً للأسد الميزان يعمل وفق مبدأ التكليف والتوزيع، أي انه يوزع المهام على الاخرين بشكل منطقي يجعل الامور تسير بشكل مثالي. عادة الميزان لا يستسلم قبل أن ينجز كل ما عليه إنجازه فهو عامل جاد بالفطرة. البرج هذا يمنح التفاصيل أهمية بالغة جداً وعليه يدرك أهمية هذه الجزئية أو تلك لتحقيق ما يريد تحقيقه. أي ان قدرته على رؤية ما لا يمكن للاخرين رؤيته يمنحه أفضلية توصله الى النجاح.

الدلو (20 كانون الثاني – 18 شباط)

مثقف ومستقل ويحب العمل بمفرده. البرج هذا يمكن الإعتماد عليه لإنجاز المستحيل وبما أنه يملك فكراً تقدمياً فهو غالباً ما يكون سابقاً لعصره وزمانه. يملك مقاربات مختلفة جداً لإنجاز الامور تختلف كلياً عن مقاربات الاخرين وهذا نابع من الإختلاف الكبير بشخصيته عن الاخرين، لذلك فهذا البرج يجذب الانظار لعمله. الدلو ناجح لانه يمكنه تولى أصعب المهمام وانجازها بأسلوب السهل الممتنع والنتائج دائماً تكون مثالية.