الجيش السوداني ينجح في التصدي لمتسللين إلى دارفور - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

نجح الجيش السوداني، في التصدي لمجموعتين مسلحتين تسللا من دولتي جنوب السودان وليبيا إلى ” شرق دارفور وشماله ” .

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، العميد خليفة الشامي، أ، قوات الدعم السريع تصدت لهم ولا زال الاشتباك مستمرا ” .

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، قريب الله خضر، أن وزير الخارجية، إبراهيم غندور، أبلغ سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، بأمر الهجوم وطلب منهم إدانته.

وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، أعلن في أكتوبر 2016 انتهاء الحرب في الإقليم الواقع غرب السودان، لكن منطقة جبل مرة شهدت اشتباكات بين الجيش السوداني وحركة تحرير السودان جناح مني مناوي.