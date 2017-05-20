تعليم الرياض يعلن ملابسات اختفاء الطالبة «طيبة» - صحيفة صدى الالكترونية

تعليم الرياض يعلن ملابسات اختفاء الطالبة «طيبة»
أعلنت إدارة التعليم بمنطقة الرياض في بيان لها اليوم السبت، عن ملابسات قضية اختفاء طالبة في ظروف غامضة يوم الأربعاء الماضي من إحدى المدارس المتوسطة بحي النهضة.
وقالت الإدارة، إنه في يوم الأربعاء كان لدى جميع الصفوف اختبار لفترة واحدة فقط، وبالتالي كان خروجهم في زمن واحد، حيث فتحت البوابة الساعة التاسعة للجميع وبدأ أولياء الأمور باستلام بناتهم.
وتابعت: ” تأكدت الإدارية المناوبة من تواجد الباصات التابعة للإدارة وكذلك الباصات الخاصة وكانت الطالبة طيبة تذهب مع باص خاص، وذلك بمتابعة من حارس المدرسة والذي كان متواجداً مع أولياء الأمور، وبعد خروج الطالبات حضرت أم طيبة الساعة العاشرة والنصف مبلغة قائدة المدرسة عن اختفاء ابنتهم؛ مما استدعى تفتيش المدرسة بشكل كامل لاحتمال أن تكون فيها ” .
وعلي الفور تحرر محضر في شرطة الرياض بالواقعة، علما أن هناك لجنة من الإدارة ستحقق بشكل دقيق حيال ذلك بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26619 ] نشر منذ 43 دقيقة
الله يردها لاهلها سالمه ,, آمين ,,
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16230 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله يرجعها بالسلامة
والله العظيم أذا مايتم تركيب كاميرات فالشوارع
ولا بنسمع أشياء أكثر
وش بتنقصون لو حطيتو كاميرات
والله أنها أهم من المطبات الي حاطينها عند كل مدرسة
أنا أطالب بوجود كاميرات في جميع مدن المملكة
مايخفف الجرائم الا وجودها.
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤِؤمِـهِہُُُ,َ .. ❤[ عدد التعليقات: 7488 ] نشر منذ 34 دقيقة
لايكون هي ذيكك اللي قاعد يمصمصهاا واحد عند الباب 😂😂😂😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12897 ] نشر منذ 23 دقيقة
يا حبيبتي يارب كما رددت موسى لأمه ردها لأمها سالمه يارب ,