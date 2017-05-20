تعليم الرياض يعلن ملابسات اختفاء الطالبة «طيبة» - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة الرياض في بيان لها اليوم السبت، عن ملابسات قضية اختفاء طالبة في ظروف غامضة يوم الأربعاء الماضي من إحدى المدارس المتوسطة بحي النهضة.

وقالت الإدارة، إنه في يوم الأربعاء كان لدى جميع الصفوف اختبار لفترة واحدة فقط، وبالتالي كان خروجهم في زمن واحد، حيث فتحت البوابة الساعة التاسعة للجميع وبدأ أولياء الأمور باستلام بناتهم.

وتابعت: ” تأكدت الإدارية المناوبة من تواجد الباصات التابعة للإدارة وكذلك الباصات الخاصة وكانت الطالبة طيبة تذهب مع باص خاص، وذلك بمتابعة من حارس المدرسة والذي كان متواجداً مع أولياء الأمور، وبعد خروج الطالبات حضرت أم طيبة الساعة العاشرة والنصف مبلغة قائدة المدرسة عن اختفاء ابنتهم؛ مما استدعى تفتيش المدرسة بشكل كامل لاحتمال أن تكون فيها ” .

وعلي الفور تحرر محضر في شرطة الرياض بالواقعة، علما أن هناك لجنة من الإدارة ستحقق بشكل دقيق حيال ذلك بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم.