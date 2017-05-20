مؤسس «فيسبوك» يجني 9 مليارات دولار سنويًا من البورصة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تشهد البورصة الأمريكية، تصاعد مستمر في أرباح شركة ” فيسبوك ” لصاحبها مارك زوكربيرج؛ ما ساعده ليصبح واحدا من أغنى رجال العالم مؤخرًا.

وحسب مؤشرات موقع بلومبرج حول ترتيب مليارديرات العالم، حل المدير التنفيذي لشركة فيسبوك في المرتبة الخامسة بثروة تصل إلى 62 مليار دولار.

وذكر راديو ” سوا ” الأمريكي ، السبت (20 مايو 2017)، أن دخول زوكربيرج إلى السوق المالية لم يكن يسيرا ولا رحيما بثروته، إذ تراجعت قيمة سهم الشركة من 42.05 دولارا إلى 38 دولارا في اليوم الوحد، ما يعني أن حصته انخفضت من 19 مليار دولار إلى 17 مليار دولار بعد حلول موعد إغلاق البورصة، في ذلك اليوم.

لكن أرباح مؤسس الموقع عادت إلى الارتفاع من جديد وهذه المرة بنسبة وصلت إلى 282 %، بعد تزايد عدد المنخرطين في فيسبوك البالغ عددهم حاليا 1.3 مليار شخص، أي أن 17 % من مجموع سكان العالم يملكون حسابا على فيسبوك.