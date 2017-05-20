الإنذار المبكر: أتربة الرياض ستستمر حتى الساعة الواحدة غدا - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أعلن النظام الآلي المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن تعرض مدينة الرياض ومحافظة رماح لإثارة الأتربة والغبار.

وأشارت إلى أن الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية الى أقل من 2 كم.

وأوضحت أن الحالة الترابية تنتهي بحلول الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد.