الإنذار المبكر: أتربة الرياض ستستمر حتى الساعة الواحدة غدا - صحيفة صدى الالكترونية

الإنذار المبكر: أتربة الرياض ستستمر حتى الساعة الواحدة غدا
أعلن النظام الآلي المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن تعرض مدينة الرياض ومحافظة رماح لإثارة الأتربة والغبار.
وأشارت إلى أن الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية الى أقل من 2 كم.
وأوضحت أن الحالة الترابية تنتهي بحلول الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26619 ] نشر منذ 51 دقيقة
ههههههههههههههه
… صدقت يا شايب بروحه ،،،،
,,, الله يخفف عليكم ويكفيكم شر هذا الغبار .. آمين ,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26619 ] نشر منذ 50 دقيقة
خرب المكياج ,,,
ابو تركي[ عدد التعليقات: 453 ] نشر منذ 40 دقيقة
ابو محمد
الله يسمع منك ياغالي دعوة طيبه من وجه طيب
—–
ضباب من قال لكم غبار
😂😂😂😂😂😂
لكن ضباب يجيب الشهب😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12897 ] نشر منذ 37 دقيقة
أنكتمنا الله يرحمنا برحمته بس
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤِؤمِـهِہُُُ,َ .. ❤[ عدد التعليقات: 7488 ] نشر منذ 37 دقيقة
لا هذا غبار .. نفس اللي عندناا الحين وانا افكرهه ضباب 😂😂