 الإنذار المبكر: أتربة الرياض ستستمر حتى الساعة الواحدة غدا - صحيفة صدى الالكترونية

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الإنذار المبكر: أتربة الرياض ستستمر حتى الساعة الواحدة غدا

الإنذار المبكر: أتربة الرياض ستستمر حتى الساعة الواحدة غدا
علي القحطاني(صدى):

أعلن النظام الآلي المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن تعرض مدينة الرياض ومحافظة رماح لإثارة الأتربة والغبار.

وأشارت إلى أن الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية الى أقل من 2 كم.

وأوضحت أن الحالة الترابية تنتهي بحلول الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 26619 ] نشر منذ 51 دقيقة

ههههههههههههههه

… صدقت يا شايب بروحه ،،،،

,,, الله يخفف عليكم ويكفيكم شر هذا الغبار .. آمين ,

[ عدد التعليقات: 26619 ] نشر منذ 50 دقيقة

خرب المكياج ,,,

[ عدد التعليقات: 453 ] نشر منذ 40 دقيقة

ابو محمد
الله يسمع منك ياغالي دعوة طيبه من وجه طيب
—–
ضباب من قال لكم غبار
😂😂😂😂😂😂
لكن ضباب يجيب الشهب😂

[ عدد التعليقات: 12897 ] نشر منذ 37 دقيقة

أنكتمنا الله يرحمنا برحمته بس

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