البحرية الليبية تنقذ 102 مهاجر قبالة سواحل صبراتة - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

قال الناطق باسم البحرية الليبية،العميد أيوب قاسم، إن خفر السواحل قام بانقاذ 102 مهاجر غير شرعي تم ضبطهم فجر اليوم قبالة سواحل صبراتة .

وأضاف قاسم ، في تصريحات صحفية اليوم السبت: «تمكنت دورية من حرس السواحل القطاع الغربي نقطة مصفاة الزاوية فجر اليوم السبت من ضبط وإنقاذ عدد 102 مهاجر غير شرعي كانوا على متن قارب خشبي كبير (فلوكة)».

وأوضح قاسم أن معظم المهاجرين الذين جرى ضبطهم من الأفارقة، فيما عدا رجل واحد من المغرب، و3 آخرين من باكستان، ومن بينهم 10 نساء، و5 أطفال .

وأضاف أن عملية الضبط والإنقاذ تمت على بعد (7 – 8) أميال شمال صبراتة، حيث تم توجيه المركب إلى ميناء المصفاة حيث نقطة حرس السواحل لافتا أنه بعد تقديم المساعدة الإنسانية تم تسليمهم إلى مركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالزاوية.