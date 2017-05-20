السلطات اللبنانية تعتقل عراقيا تزعم شبكة جاسوسية لصالح إسرائيل - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

أوقفت السلطات اللبنانية، اليوم السبت، مواطنًا عراقيًا بتهمة «التعامل مع إسرائيل»، ومحاولة تجنيد أشخاص لتأليف شبكة تخريبية في الداخل اللبناني.

واعترف العراقي الموقوف بما نسب إليه، وبأنه تم تجنيده من قبل أحد ضباط جهاز TASA ELITE التابع لوزارة الحرب الإسرائيلية.

وطلب الضابط من العراقي تزويده بمعلومات أمنية عن الجيش اللبناني، وشخصيات في لبنان، إلى جانب محاولة تجنيد أشخاص آخرين لتأليف شبكة تخريبية في الداخل اللبناني.

وأوضحت مصادر أن الموقوف أحيل إلى القضاء المختص “ بعد انتهاء التحقيق معه ” .