نقل جثمان الشهيد عزيز العسيري إلى مسقط رأسه محايل عسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

وصل جثمان الشهيد العريف عزيز موسى إبراهيم عسيري من اللواء الثامن عشر، كتيبة المدفعية، مساء اليوم السبت، محافظة محايل عسير؛ والذي استشهد مدافعا عن دينه ووطنه على الحد الجنوبي وأقله طيران الجيش السعودي قادما من مستشفى أحد المسارحة إلى محافظة محايل عسير.

واستقبل جثمان العسيري، من قبل أقاربه وأفراد قبيلته يتقدمهم الشيخ إبراهيم علي جابر عسيري شيخ قرن الماء بالريش التابعة لمحايل، وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى محايل العام تمهيدا لدفنه.

يذكر أن الشهيد يبلغ من العمر 33 عاما متزوج وله ثلاثة أبناء أكبرهم موسى 4 سنوات وعلي 3 سنوات ومحمد سنتان.