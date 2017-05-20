الأمير فهد بن خالد يدعم الجماهير بـ 10 ألاف تذكرة - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قدم صاحب السمو الأمير فهد بن خالد عضو شرف النادي، 10 ألاف تذكرة دعما للجماهير الأهلاوية، لحضور اللقاء الهام والمرتقب للفريق الكروي الأول بالنادي أمام فريق الأهلي الإماراتي مساء يوم الاثنين المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ” الجوهرة المشعة ” ، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، فيما سيتم توضيح آلية توزيع التذاكر لاحقا.

وثمن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأستاذ أحمد المرزوقي بإسمه ونيابة عن أعضاء المجلس دعم سمو الأمير فهد بن خالد، واصفا دعم سموه بغير المستغرب منه، واستمراراً لدعمه للكيان الأهلاوي على الصعيدين المادي والمعنوي.