بالفيديو.. شاب يعتدي على الممتلكات العامة بسيارته ويعبث بزرعها في خميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالرحمن المحمادي (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” ويظهر فيه شاب عابث يعتدي على الممتلكات العامة في خميس مشيط غير مهتم و آبه بالقوانين والأنظمة .

ويظهر الفيديو الشاب وهو يقود مركبته على أرضية إحدى الحدائق العامة في خميس مشيط ليتلف بها أرضية الملعب ويسبب اضراراً بها ، وطالب المغردون بمحاسبته ومحاسبة من لا يراعي القوانين والأنظمة ومن يعبث في الممتلكات العامة التي هي ملك للجميع.