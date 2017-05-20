 بالفيديو.. شاب يعتدي على الممتلكات العامة بسيارته ويعبث بزرعها في خميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 20

    مايو

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بالفيديو.. شاب يعتدي على الممتلكات العامة بسيارته ويعبث بزرعها في خميس مشيط

بالفيديو.. شاب يعتدي على الممتلكات العامة بسيارته ويعبث بزرعها في خميس مشيط
عبدالرحمن المحمادي (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” ويظهر فيه شاب عابث يعتدي على الممتلكات العامة في خميس مشيط غير مهتم و آبه بالقوانين والأنظمة .

ويظهر الفيديو الشاب وهو يقود مركبته على أرضية إحدى الحدائق العامة في خميس مشيط ليتلف بها أرضية الملعب ويسبب اضراراً بها ، وطالب المغردون بمحاسبته ومحاسبة من لا يراعي القوانين والأنظمة ومن يعبث في الممتلكات العامة التي هي ملك للجميع.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5120 ] نشر منذ 20 دقيقة

عساه بالحادث الشنيع ويفكنا الله من شره

[ عدد التعليقات: 16226 ] نشر منذ 20 دقيقة

هذا يحتاج لكسر رجله(عاجل)
ومن يتوطى ببطنه هو على أبوه الي ماعرف يربية
ليش الشباب لاصاروا برى المملكة كانوا قمة فالأدب والنظافة والأهتمام
ولا صاروا فبلدهم
دمروه بأيديهم
هذا لازم يعاقب😠

[ عدد التعليقات: 970 ] نشر منذ 5 دقائق

آمين جعله بحادث يتقطع قطع صغيره هو واللي معه.

[ عدد التعليقات: 26603 ] نشر منذ 4 دقائق

سقيم ,,

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