موجريني والأسد يهنئان روحاني بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية - صحيفة صدى الالكترونية

بروكسل(صدى):

هنأت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موجريني اليوم السبت، الرئيس المنتخب حسن روحاني، بفوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن موجريني قولها – في تغريدة على موقع ” تويتر ” – إن ” الإيرانيين شاركوا في حياة بلدهم السياسية بكل حماس، أبارك للرئيس حسن روحاني الدعم القوي الذي تلقاه، مبارك لكم ” .

وأضافت موجريني ” الاتحاد الأوروبي مستعد لتنفيذ كامل الاتفاق النووي، ولتعزيز التعاون الثنائي، ولتثبيت السلام في المنطقة وتحقيق تطلعات كافة أفراد الشعب الإيراني ” .

من جانبه، بعث الرئيس السوري بشار الأسد برقية تهنئة إلى حسن روحاني لفوزه بولاية رئاسية ثانية، وقال الأسد – في برقيته التي نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) فحواها – إن سوريا ستستمر في العمل والتعاون مع إيران بما يعزز أمن واستقرار الدولتين والمنطقة والعالم.

وفاز روحاني في الانتخابات الرئاسية في إيران التي أجريت أمس، وحصل على 23 ملیونا و549 ألفا و616 صوتا، وهو ما نسبته 57% من إجمالي الأصوات.