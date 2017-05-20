 بالصور.. رجل أعمال ياباني يشتري لوحة بمبلغ 110.5 مليون دولار - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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بالصور.. رجل أعمال ياباني يشتري لوحة بمبلغ 110.5 مليون دولار

بالصور.. رجل أعمال ياباني يشتري لوحة بمبلغ 110.5 مليون دولار
نورة الشهري(صدى):

اشترى جامع التحف ورجل الأعمال الياباني ” يوساكو مايزاوا ” ، لوحة الفنان الأمريكي ” جين ميشيل باسكيات ” مقابل 110.5 مليون دولار، بعد عرضها للبيع بأحد المزادات في نيويورك.

وربحت ابنة المشتري الأول للوحة، مبلغا ضخما وثروة كبيرة ، خاصة أن والدها حصل عليها مقابل 19 ألف دولار في عام 1984 .

وقالت دار ” سوذبي ” للمزادات، إن سعر بيع اللوحة المسماة ” Untitled ” والتي تم رسمها عام 1982 يعد سعراً قياسياً بالنسبة لفنان أمريكي.


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