«زيدان»: الكثيرون لا يريدون أن يفوز ريال مدريد بالليجا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

صرح المدير الفني لفريق ريال مدريد زين الدين زيدان، اليوم السبت، بأن الكثيرين لا يريدون أن يفوز الريال بالليجا الإسبانية.

وقال زيدان – في مؤتمر صحفي عقب المران الأخير للفريق قبل مواجهة مالاجا المصيرية غدًا الأحد، في الجولة الأخيرة، والتي ستحدد البطل – ” إن الكثيرين بالتأكيد لا يريدون أن يفوز الريال، ولكن الأمر كان هكذا دائما وسيظل هكذا، ندرك أين نحن، وعلينا الفوز من خلال العمل والكفاح وعدم الاستسلام ” .

يذكر أن فريق الريال يحتاج لكي يفوز بلقب الليجا الإسبانية، والذي يغيب عن خزائنه منذ عام 2012 ، للتعادل على الأقل أمام مالاجا، حيث يتصدر الفريق البطولة بـ90 نقطة متقدما بثلاث نقاط على برشلونة الوصيف، إلا أن البرسا يتفوق على الملكي في المواجهات المباشرة.

ورغم أن التعادل يكفي الريال، أكد زيدان أن فريقه سيسعى للفوز موضحا لن يتغير أي شيء. هدفنا هو الفوز وتقديم أقصى جهد وكل ما لدينا. وعلينا أن نركز ونعمل على الفوز كما يحدث دائما لأن هذا في الحمض النووي (دي إن إيه) لهذا الفريق. بعدها سنرى ماذا سيحدث، ولكننا دائما عازمون على الفوز.