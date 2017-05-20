 بالمستندات.. قائمة بالممنوعات والبروتوكولات التي وزعت على وفد «ترامب» - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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بالمستندات.. قائمة بالممنوعات والبروتوكولات التي وزعت على وفد «ترامب»

بالمستندات.. قائمة بالممنوعات والبروتوكولات التي وزعت على وفد «ترامب»
نايف السالم(صدى):

وزعت السفارة الأمريكية بالرياض، على أفراد الوفد المرافق للرئيس الأمريكي ‏دونالد ترامب في زيارته للمملكة، قائمة بعدد من القواعد البروتوكولية، والتقاليد الإسلامية والاجتماعية، طلبت منهم مراعاتها.

وشملت القائمة ما يلي:
– يمنع الإشارة بالإصبع إلى الآخرين، اجعل يدك مبسوطة، واستخدم حركات الجسم.

– عند المصافحة استخدم اليد اليمنى دائما، فهي تعبير عن الاحترام، واليسرى تعبر عن عكس ذلك.

– لا تضع باطن الحذاء في وجه الآخرين، اجعل باطن الحذاء على الأرض، وانتبه عند وضع إحدى الأرجل على الأخرى، أو عند الجلوس على الأرض.

– لا تحملق في النساء.

– لا ترتدِ الملابس الضيقة.

– لا تنتقد بسخرية المسؤولين ولا الدين الإسلامي ولا العوائل.

– لا تبد إعجابا بالجنس الأخر علانية.

– لا تناقش الأمور الجنسية علانية.

– رفع الإبهام لأعلى يعتبر سلوكًا وقحًا.


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[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 16 دقيقة

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