بالمستندات.. قائمة بالممنوعات والبروتوكولات التي وزعت على وفد «ترامب» - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وزعت السفارة الأمريكية بالرياض، على أفراد الوفد المرافق للرئيس الأمريكي ‏دونالد ترامب في زيارته للمملكة، قائمة بعدد من القواعد البروتوكولية، والتقاليد الإسلامية والاجتماعية، طلبت منهم مراعاتها.

وشملت القائمة ما يلي:

– يمنع الإشارة بالإصبع إلى الآخرين، اجعل يدك مبسوطة، واستخدم حركات الجسم.

– عند المصافحة استخدم اليد اليمنى دائما، فهي تعبير عن الاحترام، واليسرى تعبر عن عكس ذلك.

– لا تضع باطن الحذاء في وجه الآخرين، اجعل باطن الحذاء على الأرض، وانتبه عند وضع إحدى الأرجل على الأخرى، أو عند الجلوس على الأرض.

– لا تحملق في النساء.

– لا ترتدِ الملابس الضيقة.

– لا تنتقد بسخرية المسؤولين ولا الدين الإسلامي ولا العوائل.

– لا تبد إعجابا بالجنس الأخر علانية.

– لا تناقش الأمور الجنسية علانية.

– رفع الإبهام لأعلى يعتبر سلوكًا وقحًا.