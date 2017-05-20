بالمستندات.. قائمة بالممنوعات والبروتوكولات التي وزعت على وفد «ترامب» - صحيفة صدى الالكترونية

بالمستندات.. قائمة بالممنوعات والبروتوكولات التي وزعت على وفد «ترامب»
وزعت السفارة الأمريكية بالرياض، على أفراد الوفد المرافق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارته للمملكة، قائمة بعدد من القواعد البروتوكولية، والتقاليد الإسلامية والاجتماعية، طلبت منهم مراعاتها.
وشملت القائمة ما يلي:
– يمنع الإشارة بالإصبع إلى الآخرين، اجعل يدك مبسوطة، واستخدم حركات الجسم.
– عند المصافحة استخدم اليد اليمنى دائما، فهي تعبير عن الاحترام، واليسرى تعبر عن عكس ذلك.
– لا تضع باطن الحذاء في وجه الآخرين، اجعل باطن الحذاء على الأرض، وانتبه عند وضع إحدى الأرجل على الأخرى، أو عند الجلوس على الأرض.
– لا تحملق في النساء.
– لا ترتدِ الملابس الضيقة.
– لا تنتقد بسخرية المسؤولين ولا الدين الإسلامي ولا العوائل.
– لا تبد إعجابا بالجنس الأخر علانية.
– لا تناقش الأمور الجنسية علانية.
– رفع الإبهام لأعلى يعتبر سلوكًا وقحًا.
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