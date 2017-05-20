بالفيديو.. لحظة تتويج السعودية سارة الربيعة بجائزة ناسا - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحظة إعلان اسم السعودية سارة الربيعة من إدارة تعليم الرياض بفوزها بجائزة وكالة ” ناسا ” لأفضل مشروع في علم المواد بمهرجان ” إنتل إيسف ” .

وأظهر الفيديو المتداول، ” الربيعة ” تصرخ من الفرحة غير مصدقة، لتسأل من حولها من زملائها هل كان اسمي هذا؟!، فما كان من صديقاتها إلا أن أكدوا لها أنه اسمها وعليها أن تسرع للصعود إلى المنصة.

وعبر النشطاء عن فخرهم واعتزازهم ببنت المملكة سارة الربيعة.