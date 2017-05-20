بالفيديو.. لحظة تتويج السعودية سارة الربيعة بجائزة ناسا - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. لحظة تتويج السعودية سارة الربيعة بجائزة ناسا
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحظة إعلان اسم السعودية سارة الربيعة من إدارة تعليم الرياض بفوزها بجائزة وكالة ” ناسا ” لأفضل مشروع في علم المواد بمهرجان ” إنتل إيسف ” .
وأظهر الفيديو المتداول، ” الربيعة ” تصرخ من الفرحة غير مصدقة، لتسأل من حولها من زملائها هل كان اسمي هذا؟!، فما كان من صديقاتها إلا أن أكدوا لها أنه اسمها وعليها أن تسرع للصعود إلى المنصة.
وعبر النشطاء عن فخرهم واعتزازهم ببنت المملكة سارة الربيعة.
🌹فوفو20🌹[ عدد التعليقات: 5117 ] نشر منذ 12 دقيقة
كفو يا بنت بلادي ترفعين الرأس 🇸🇦👏🏻✌🏻 هذي هي البنت السعودية تقهر الاعادي وتحقق النجاح بكل المجالات سيروا والرب حاميكم 🇸🇦
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14825 ] نشر منذ 10 دقائق
ماشاء الله
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14825 ] نشر منذ 9 دقائق
ههههههههههههههه