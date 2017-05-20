«المرور» تعلن عن الطرق المغلقة مؤقتا خلال قمة الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور منذ قليل، أسماء الطرق التي سيتم إغلاقها مؤقتا في الرياض، بدءا من الساعة 8 مساء، هي طريق جدة مع التقاء طريق مكة باتجاه الشمال، وطريق الملك خالد عند تقاطع الأمير مشعل (عرقة) جنوب، وطريق مكة مع التقاء طريق جدة باتجاه الشرق.

كما تم إغلاق كلا من طريق مكة بعد تقاطع شارع العليا باتجاه الغرب، وطريق الملك فهد بعد تقاطع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز باتجاه الجنوب، وطريق الملك فهد بعد تقاطع الإمام فيصل بن تركي بن عبدالله باتجاه الشمال وكبري الخليج باتجاه الغرب، مشيرة إلى أن جميع الطرق الأخرى سالكة ويمكن العبور منها.

ويعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لقاء قمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الديوان الملكي في الرياض، وذلك في أول لقاء للزعيمين منذ تسلم الرئيس ترامب الرئاسة، وستركز القمة على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية كافة.