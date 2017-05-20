سيميوني يبحث مستقبله مع مسئولي أتلتيكو مدريد عقب ختام الليجا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أوضح الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم السبت، أنه سيتحدث بعد غد الاثنين مع المدير التنفيذي للنادي، ميجل أنخل خيل مارين ” حول ما يمكن أن يكون بانتظارنا في المستقبل ” ، ردا على سؤاله حول مستقبله مع ” الروخيبلانكوس ” .

وفي مؤتمر صحفي عشية مباراة الأتلتي أمام أثلتيك بلباو غدا الأحد في أخر جولات الدوري الإسباني لكرة القدم، سؤل ” التشولو ” عما إذا كانت لديه الرغبة في الاستمرار في تدريب الفريق الموسم القادم على الملعب الجديد ” واندا ميتروبوليتانا ” .

ورد سيميوني قائلا ” سنجتمع يوم الاثنين المقبل للتحدث مع ميجيل (أنخل خيل مارين) وأندريا (بيرتا، المدير الرياضي للنادي) حول ما يمكن أن يكون بانتظارنا في المستقبل، وبالتأكيد سنبحث دائما عما هو أفضل للنادي وللجميع ” .

وأضاف ” سنتحدث مع ميجيل ومع أندريا، حول الأسس موجودة وثابتة، إنها ست سنوات من التنافس بشكل استثنائي. تغيير الملعب سيتطلب منا المزيد وسيجبرنا على تقديم أداء مبهر على مستوى هذا الاستاد والجميع يرغب في اتخاذ خطوة للاقتراب من هذا الملعب الرائع الذي سيستقبلنا في سبتمبر القادم ” .