 الجبير: القمة السعودية الأميركية تاريخية ونقطة تحول في العلاقة الاستراتيجية - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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الجبير: القمة السعودية الأميركية تاريخية ونقطة تحول في العلاقة الاستراتيجية

الجبير: القمة السعودية الأميركية تاريخية ونقطة تحول في العلاقة الاستراتيجية
نايف السالم(صدى):

قال عادل الجبير وزير الخارجية الـسعودي في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الذي جرى بين ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي باراك أوباما، إن الاجتماع كان إيجابياً، وإن الرئيس الأميركي اطلع على رؤية المملكة للسنوات القادمة من خلال رؤية 2030.

وقال الجبير إن الطرفين ناقشا الرؤية والعلاقات الثنائية بين البلدين، وتم التركيز على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيز وتوطيد هذه العلاقات.

وقال الجبير: ” إن القمة السعودية الأميركية تاريخية ونقطة تحول في العلاقة الاستراتيجية، والرؤية التي تم توقيعها اليوم غير مسبوقة ” .


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