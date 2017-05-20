الجبير: إيران تدعم الإرهاب وتتدخل في شئون الدول العربية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قال عادل الجبير وزير الخارجية الـسعودي في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الذي جرى بين ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي باراك أوباما، إن الاجتماع كان إيجابياً، وإن الرئيس الأميركي اطلع على رؤية المملكة للسنوات القادمة من خلال رؤية 2030.

وقال الجبير رداً على سؤال صحفي خلال المؤتمر حول تدخل إيران في شؤون الدول العربية قائلًا، إنها تدعم الإرهاب مثل القاعدة وطالبان، وأسّست أكبر منظمة إرهابية وهي ” حزب الله ” اللبناني.