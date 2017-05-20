مارلين هيوستن: الاتفاقات الموقعة مع السعودية خطوة كبيرة تعكس مكانتها كحليف استراتيجي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قالت مارلين هيوسن رئيسة مجلس الإدارة والمديرة التنفيذية لشركة لوكهيد مارتن أن ما اتخذته الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية اليوم خطوة كبيرة تعكس مكانة السعودية كحليف استراتيجي للولايات المتحدة.

وأضافت أنه يظهر جليًا التوافق الكبير بين واشنطن والرياض لتعزيز الأمن العالمي وحفز التقدم الاقتصادي في الولايات المتحدة والشرق الأوسط حيث تضمنت الزيارة الصفقة العسكرية بين البلدين.

وعبرت عن فخرها بشكل خاص بمساهمة شركة لوكهيد مارتن العالمية التي تضم حلولا أمنية متقدمة في حماية الأمن القومي للمملكة العربية السعودية بشكل يدعم جهود السلام في المنطقة ويوفر العديد من الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية.