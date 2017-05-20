ترامب يبحث مع ولي العهد تعزيز العلاقات الثنائية - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

استقبل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وتعزيز العلاقات الثنائية.

وكان قصر اليمامة قد شهد اليوم؛ قمة سعودية أميركية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس دونالد ترامب حيث تم استعراض العلاقات المشتركة.

وشهد خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأميركي التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين في المجالات العسكرية والصناعية والصحية والتنموية وغيرها.