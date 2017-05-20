غدًا.. رئيس البرلمان العربي يزور مملكة البحرين - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

يتوجه رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، على رأس وفد رفيع المستوى، إلى مملكة البحرين غدًا الأحد، وذلك تلبية للدعوة الموجهة من رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن إبراهيم الملا للتعاون والتنسيق والتشاور وتبادل وجهات النظر بين البرلمان العربي ومجلس النواب البحريني وبما يفعل العمل البرلماني العربي .

وسيلقي رئيس البرلمان العربي كلمة أمام مجلس النواب البحريني يوم الثلاثاء المقبل، يجدد خلالها الإرادة الراسخة للبرلمان العربي لدفع علاقات التشاور والتنسيق والتعاون مع البرلمانات العربية إلى أعلى المستويات، وحرص البرلمان العربي على تجسيد وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية بما يعضد الموقف الرسمي العربي على كافة المستويات وفي كل المحافل الإقليمية والدولية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للبرلمان العربي اليوم أن زيارة رئيس البرلمان والوفد المرافق له ستركز على بحث السبل الكفيلة بتطوير العمل البرلماني العربي ومد جسور التعاون بين البرلمان العربي والبرلمان البحريني (مجلسي النواب والشورى).

كما سيتم مناقشة التحديات التي تواجهها مملكة البحرين ودعم البرلمان العربي لجهودها في مكافحة الإرهاب، والوقوف معها ملكاً وحكومة وشعباً في المحافظة على استقلالها وأمنها ووحدة شعبها وسلامة أراضيها، ورفض البرلمان العربي للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي لمملكة البحرين، ولمشاريع التخريب والفتنة والتصريحات الاستفزازية والأعمال العدوانية التي يقوم بها النظام الإيراني تجاه البحرين، وذلك من خلال تقديم الدعم لعصابات إرهابية وتأجيج النعرات الطائفية ضرباً للوحدة الوطنية بمملكة البحرين.

وستتخلل الزيارة اجتماعات مع عدد من المسؤولين في المؤسسات الحكومية والمدنية بمملكة البحرين.