قرقاش: قمم الرياض تتويج للدور المحوري للمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكد وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أنّ قمم الرياض تاريخية، مبرزا الحضور الأمريكي.

وأشار إلى أن المملكة، تقود التحالف العربي الإسلامي ، لمواجهة الإرهاب والتصدي لإيران، موضحا أنّ قمم الرياض تعزز التوجه الوسطي المعتدل في مواجهة قوى التغيير والفوضى .

‏وتابع قرقاش : قمم الرياض ترسل رسالة واضحة لعالم عربي إسلامي يسعى إلى قيم التسامح و التعايش ويرفض منطق صراع الحضارات ويدعو إلى شراكة الحضارات.

‏جاء ذلك خلال تغريدات له عبر حسابه في “ تويتر ” ، لافتا إلى أنّ سياسة خادم الحرمين تبني على أهمية السعودية وتعمقها، وقمم الرياض تتويج للدور المحوري للملكة في محيط عربي إسلامي، الرياض صوت العقل و الإعتدال .

‏وشهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع عدد من الاتفاقيات بين المملكة والولايات المتحدة أبرزها توقيع الرؤية الاستراتيجية المشتركة السعودية الأمريكية، وإتفاقية تطوير تطوير وتحديث القوات المسلحة، وعدد كبير من الإتفاقيات التي ستوفر مئات آلاف الوظائف في البلدين .