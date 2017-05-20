سوري يوجه رسالة لمهاجم الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

وجه المحترف السوري فراس الخطيب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت، رسالة لمواطنه عمر خربين لاعب الهلال، بعدما توج بالثنائية الموسم الجاري مع الزعيم.

وقال الخطيب :” ألف مبروك للنجم المتألق عمر خربين، بطولتي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، ومنها للأعلى كما أتمنى له الاستمرار مع زعيم آسيا “.

ويلعب خربين لصالح الهلال بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر، قادماً من الظفرة الإماراتي، وتوجد حالياً مفاوضات مكثفة بين الزعيم والفريق الإماراتي لشراء بطاقة خربين، أو تجديد إعارته.