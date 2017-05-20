سوري يوجه رسالة لمهاجم الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

سوري يوجه رسالة لمهاجم الهلال
وجه المحترف السوري فراس الخطيب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت، رسالة لمواطنه عمر خربين لاعب الهلال، بعدما توج بالثنائية الموسم الجاري مع الزعيم.
وقال الخطيب :” ألف مبروك للنجم المتألق عمر خربين، بطولتي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، ومنها للأعلى كما أتمنى له الاستمرار مع زعيم آسيا “.
ويلعب خربين لصالح الهلال بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر، قادماً من الظفرة الإماراتي، وتوجد حالياً مفاوضات مكثفة بين الزعيم والفريق الإماراتي لشراء بطاقة خربين، أو تجديد إعارته.
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