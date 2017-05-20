واشنطن بوست تبرز دور الأمير محمد بن سلمان في الإصلاح الاقتصادي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت صحيفة واشنطن بوست في تقرير عن دور ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في إصلاح وتنويع اقتصاد المملكة.

ووصفت الصحيفة الأمير محمد بن سلمان، بأنه مهندس رؤية المملكة 2030 ، التي تحمل مجموعة كبيرة من التغييرات الأكثر إثارة وبعيدة المدى للاقتصاد والمجتمع السعودي.

وأوضحت أن الأمير محمد بن سلمان شخصية مؤثرة، مشيرة إلى أنه التقي في مارس بالرئيس الامريكي ترامب في واشنطن وسيلتقي به مجدداً خلال زيارته الحالية في الرياض.

ولفت التقرير إلى أن الشباب السعودي من الجنسين يضع قيمة كبيرة للترفيه، وهذا ما يتضح من خلال المبالغ المالية الكبيرة التي يتم الصرف فيها في السياحة الخارجية والتي لا تقل عن خمسة مليارات دولار سنوياً.

وأبرز التقرير تصريح الأمير محمد بن سلمان الذي أشار فيه إلى أن الناس سيكونون أكثر إنتاجية وفعالية إن كانوا أكثر سعادة في أوقات فراغهم .

وأوضحت الصحيفة أن التغييرات في السعودية كانت بطيئة، إلا أن الأمير محمد بن سلمان كان أكثر نشاطاً، ويتحرك بسرعة في كثير من الاتجاهات لتحقيق إصلاحات ونجاحات اقتصادية واجتماعية.