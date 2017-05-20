الرسائل الموجهة محليا حيال الاتفاقيات الموقعة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

التوجه الجديد ضمن رؤية المملكة 2030 بتحويل جزء من العقود والمشتريات اقتصادية مدنية وعسكرية إلى بناء مراكزها ومصانعها ووظائفها داخل المملكة.

ففي مجال تقنية الطيران مثلا يتم التوقيع على اتفاقيات في هذه الزيارة، احدها لتجميع وتصنيع طائرات مروحية عسكرية تتضمن استحداث أربعة الاف وظيفة. وهناك اتفاقيات موجهة لخدمة استراتيجية المملكة لتوطين التقنية المتقدمة، تشمل بناء مصانع لانظمة الدفاع الحديثة، تهدف الى توفير نحو 25 الف وظيفة للسعوديين والسعوديات.

– استهداف خلق وظائف للشباب السعودي تلبي حاجات السوق المحلية كما هو الحال مع اتفاقية يتم التوقيع عليها في هذه الزيارة موجهة لتطوير صناعات متعلقة بالطاقة المتجددة للسوق السعودية، وهي تستهدف خلق الف وظيفة للشباب السعودي.

وفِي نفس مجال خدمة احتياجات السوق السعودية وهناك مشاريع مدنية سيتم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها، احداها للتصوير الإشعاعي واُخرى للسحابة الالكترونية للخدمات الصحية وثالثة لتصنيع الاجهزة الطبية ستتم اقامتها في المملكة ومن المتوقع ان تخلق وظائف ذات نوعية متطورة لألف شاب وفتاة سعودية.

– تعزيز المحتوى المحلي الذي يعني بتطوير القطاعات الخدمية والصناعية، هناك تفاهمات في هذا المجال، وإحداها تدرس تطوير عدادات لشركة الكهرباء وربطها بالألياف الضوئية، ونظام معلوماتي متطور لمستشفى الملك فيصل التخصصي.

– تأسيس مشاريع متقدمة او نوعية وتتميز بانها اخر ما توصلت اليه الصناعة والعلم، وهناك اتفاقيات يتم التوقيع عليها في هذه الزيارة احدها تصنيع الذخائر الذكية وانظمة الدفاع المتطورة، سيشارك في تصنيعها داخل المملكة أربعة الاف موظف سعودي.

هذه المشاريع تقوم بنقل المعرفة والتقنية من أكثر أسواق العالم تطورا الى المملكة.

– عدد من هذه المشاريع الجديدة ستفعل الميزة الجغرافية الاستراتيجية للمملكة وجزء من اهميتها انها ستساعد على جذب الاستثمارات الى أسواق المملكة.

فالشراكات مع الشركات الاميركية الكبرى شهادة على جدية واهمية التطور الذي يشمل الانظمة والمرافق المختلفة في المملكة. مثلا هناك اتفاقيات تتضمن سلسلة من المشاريع المتعلقة بالتوطين في مجالات السلع والخدمات الموجهة لحقول النفط، ضمن برنامج ” اكتفاء ” ستخلق آلاف الوظائف.

– جزء من هذه المشاريع سيوجه لبناء البنية التحتية الحديثة في المملكة

– جميع هذه المشاريع تم اختيارها في اطار تحقيق رؤية المملكة 2030

(في مشاريع SADARA MOTIVA )

‏IBM :

‏Sadara

شركة صدارة مشتركة بين أرامكو وداو كيمكال

‏Motiva شركة مشتركة بين شل وارمكو

– شركة آي بي ام ستخلق مشاريعها 38 الف وظيفة للشباب والفتيات السعوديين ضمن نقل التقنية.

‏GE : شركة جنرال إليكتريك وافقت في اتفاقيات توقع في هذه الزيارة على مشاريع تنفذها داخل المملكة ستهيئ 4 الاف وظيفة متقدمة.

– هذه الاتفاقيات والمذكرات التي تشملها اللقاءات السعودية الاميركية هدفها ايضا تمكين الشباب من المهارات لإدارة الوظائف المستقبلية

– علاقاتنا الاقتصادية مع الولايات المتحدة أعمق واشمل من النفط حيث تغطي التعليم والتدريب ونقل التقنية وإقامة المصانع الحديثة والاستفادة من قدرات وتجربة السوق الاميركية.

– تركيزنا هو على المستقبل والتطور من خلال الشراكة والولايات المتحدة شريك رئيسي معنا لتحقيق اهدافنا الاقتصادية وتعكس ذلك عدد وحجم ونوعية الاتفاقيات ومدتها الزمنية الطويلة، وهي ليست مشتريات بل نشاطات وأعمال مشتركة متعددة.