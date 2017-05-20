تقرير يكشف عدد الدارسين السعوديين فى الجامعات الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشف تقرير عن عدد الدارسين السعوديين فى الجامعات الأمريكية، موضحا أن أكثر من 125 ألفًا من المبتعثين والمبتعثات على حسابهم الخاص للاستفادة من الخبرات العلمية.

وأكدت وزارة التجارة الفيدرالية الأمريكية، في تقرير لها أن بقدوم 65 مليون سائح إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2016 فإن عدد السياح من المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة بلغ 267 ألف زائر عدا المسجلين فى الأنشطة التعليمية (المبتعثين ) متوقعة زيادة نحو 10% في عام 2017 ليبلغ الرقم ما يقارب 300 ألف سائح وزائر سعودي .

كما كشف التقرير ما نسبته 15% من إجمالي الطلاب المبتعثين في مختلف دول العالم يدرسون الطب والعلوم الطبية، 14% يدرسون الحاسب والمعلوماتية و10% في الهندسة و26% في الأعمال الاقتصادية والإدارية، وتحتل المملكة في المرتبة الأولى عالميًا في نسبة المبتعثين المسجلين بمؤسسات التعليم الأكاديمي خارج أوطانهم، ذلك بحسب تقرير من منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة (اليونسكو).