بالصور.. «الخيول والخويا» علي رأس مراسم استقبال ترامب - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تحتفظ المملكة دائما بالعديد من المظاهر التراثية علي مدار العصور، ومن أبرز هذه المظاهر الخيول العربية والخويا التي تظهر دائمًا في استقبالات الملوك والرؤساء الذين يزورون السعودية.

ولفتت عروض الخيول العربية والخويا، أنظار الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته الحالية للمملكة، حيث قدم له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان شرحًا مبسطًا لهم ولمهامهم.

والمعروف أن ” الخويا ” موجودون في الديوان الملكي وفي كل إمارة من إمارات المملكة ويشاركون في استقبال الضيوف، مرتدين الزي السعودي مع وضع المجند والسيف والمحزم والثوب الأبيض والغترة.

يذكر أن ” الخويا ” ، ينتمون إلى الهجانة التي أنشئت عام 1925م، في عهد الملك عبدالعزيز، وأوكلت لهم مهام عسكرية حتى تم إعادة تشكيلهم وضُمَّت مجموعة منهم للأمراء في المناطق.

