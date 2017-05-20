توقيع اتفاقيات بـ 280 مليار دولار بين الرياض وواشنطن - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

شهدت قمة «العزم يجمعنا» التي عقدت، اليوم السبت، في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض، بين الملك سلمان والرئيس دونالد ترمب، توقيع الرؤية الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، كما وقعت اتفاقيات بين الرياض وواشنطن بقيمة 280 مليار دولار ستوفر مئات آلاف الوظائف في البلدين.

كما شهد الملك سلمان والرئيس ترمب توقيع عشرات الاتفاقيات في المجالات العسكرية والتجارية والطاقة والبتروكيماويات.

وشهد خادم الحرمين والرئيس الأميركي التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع شركة أرامكو السعودية، كذلك تم التوقيع على اتفاقية في مجال الاستثمارات البتروكيميائية ” اتفاقية تأسيس مصنع للإيثيلين في الولايت المتحدة ” ، كما تم الاتفاق على التعاون التعاون على تطوير التطبيقات الخاصة بالرعاية الصحية ” نظام بريدكس ” .

وكان خادم الحرمين الشريفين قد استقبل في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، السبت، الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذي يستهل أول جولة خارجية له بزيارة – وصفت بالتاريخية – للسعودية.